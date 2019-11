Kommunen krev sikring på Klubben

Nyheiter

I eit skriv til grunneigar Aurstad Holding AS kjem det fram at kommunen meiner at sikring av anlegget i Klubben er mangelfull. Byggjesaksavdelinga i kommunen gir eit pålegg om at det vert sett opp eit gjerde, eller anna fysisk stengsel, på om lag femti meter langs fylkesveg 5896, frå innkøyringa til området og avslutta på eigna måte mot ei bratt vegskråing i nordvest.