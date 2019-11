Teknisk sjef i Ørsta vil ha fritak frå politiske verv

Nyheiter

Teknisk sjef Ivar-Otto Kristiansen i Ørsta kommune ber no Volda kommunestyre vurdere om han bør få fritak frå dei politiske verva sine.

Det er avisa Møre som skriv dette.

- Eg ynskjer å søke kommunestyret om fritak frå politiske verv i Volda kommune med bakgrunn i mi stilling som seksjonsleiar for tekniske tenester i Ørsta, og det tette samarbeidet vi har med Volda, skriv Kristiansen, ifølgje Møre, i ein e-post til Volda kommune.

Kristiansen viser til at han etter vallova er valbar og pliktig til å ta i mot val.

Samtidig peikar han på at om han hadde hatt same stilling i Volda kommune, hadde situasjonen vore annleis.

Møre skriv at Kristiansen grunngjev søknaden om fritak med at Volda og Ørsta kommunar har felles grense og mange felles saksområde, noko som gjer at han kan kome opp i ulike habilitetsspørsmål.

- Sjølv om lova har strenge vilkår for å kunne gje fritak frå folkevalde verv, og eg ikkje personleg opplever det som vanskeleg eller

belastande å ha vervet, er eg av den oppfatning at det grunna yrkestilhøve og det tette samarbeidet mellom kommunane vil vere naturleg å søke slikt fritak, eller få vurdert om det er grunnlag for fritak, skriv han.