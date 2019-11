Skuleleiar på søre Sunnmøre dømd for underslag

Nyheiter

Denne saka vart først publisert av Per Ove Stige/Sunnmørspoosten

Ein skuleleiar på søre Sunnmøre er dømt til 90 dagar i fengsel for underslag. Vedkomande har tilstått utan atterhald, går det fram av dommen i søre Sunnmøre tingrett.

Over ein periode på fleire år har den domfelte gjort private innkjøp som han fakturerte verksemda han er tilsett i. Heile 23 forhold er lista opp. Summen endar på til saman nær 194.000 kroner. Dette er varer og tenester som utelukkande skal ha gått til vedkomande sitt private forbruk.

Mange av innkjøpa er elektriske artiklar. Fakturaene varierer frå 998 kroner til 25.000 kroner.

Den domfelte forklarte i retten at han har uteståande krav frå arbeidsgjevar på overtidsløn og reiseutgifter. Summen av dette er uansett større enn 194.000 kroner, slik at arbeidsgjevar ikkje har lidd noko tap, sa vedkomande i retten.

Retten understreka at det finst eigne system for å krevje overtidsløn og refusjon av reiseutgifter, og at dette dermed ikkje har innverknad på dommen. Allmennpreventive omsyn tilseier at retten ikkje ønskjer å opne for motrekning på denne måten. Den domfelte hadde heller ikkje ein avtale med arbeidsgjevar om slik motrekning.

Med ein tilståingsrabatt på 30 dagar enda retten med at fengsel i 90 dagar er ei passande straff. Den domfelte må også betale tilbake heile summen til arbeidsgjevaren.

Vedkomande vedtok dommen på staden.