Skilt i sentrum øydelagde i natt

Etter mykje debatt om bråk i Ørsta sentrum vart Webjørn Svendsen-gata i Ørsta sentrum stengd om natta nyleg.

No vert sentrumsgater nattestengde – Nattebråket er pur faenskap – Det som skjer nattetid i sentrumsgatene i Ørsta handlar ikkje om råning. Det er pur faenskap.

I natt (natt til søndag) har nokon gått laus på skilta. Eit av dei er rive over endre. På eit anna har skiltet der tidspunktet for stenginga står blitt benda, slik at det som stå der ikkje er muleg å sjå.

Det er øydelagde skilt både ved Torget og ved Alti-senteret.