Nyheiter

Norsk Målungdom har kåra Tale Maria Krohn Engvik, kjend som Helsesista, til vinnaren av Dialektprisen 2019.

Prisen går kvart år til eit dialektføredøme for ungdom, og blir delt ut av landsstyret i Norsk Målungdom. Engvik får prisen for arbeidet sitt som helsesøster på sosiale medium.

– At ungdom får møte ei som pratar direkte til dei og brukar dialekta si med den største sjølvfølgje, gjer det lettare for dei å våge å vere den dei er og bruke si eiga dialekt. Dermed glir dialektbruken til Helsesista også over i dei andre temaa ho tar opp i arbeidet sitt, seier leiar i Norsk Målungdom, Gunnhild Skjold.

– Eg har fått mange prisar, men dette er den kulaste prisen eg har fått! Eg tenkjer at dette er inspirerande for andre, seier prisvinnaren.

I grunngjevinga trekker leiar i Norsk Målungdom Gunnhild Skjold fram at dialekt er viktig for identiteten, og at ungdom har godt av å møte språklege føredøme frå heile landet.

– Helsesista når ut til tusenvis av ungdom kvar einaste dag, og ho er opptatt av å bruke eit språk som ungdom forstår. At dette språket er hennar eiga ålesundsdialekt, er viktig for å tydeleggjere at ein ikkje treng å bruke oslodialekt for å nå ut over heile landet, seier Skjold.

Prisvinnaren er opptatt av språk og dei orda vi brukar, og synest det er flott å få ein pris for berre å vere den ho er og snakke slik ho gjer.

– Eg synest at dialektar er så gøy, vi må jo berre elske alle dialektane i landet! Eg håpar at alle er stolte av dialekta si og seg sjølve, avsluttar Engvik.

Prisvinnaren

Tale Maria Krohn Engvik, kjend som Helsesista, er ein helsesjukepleiar frå Ålesund. Gjennom Snapchatkontoen «Helsesista» når ho ut til ungdom med ein bodskap om både psykisk og fysisk helse, pubertet, seksualitet og mykje anna. I tillegg har ho nyleg gitt ut boka #vågåvære, og i år kom TV-serien Helsesista på TV2. Ho har tidlegare fått Redd Barnas Rettighetspris i 2017 og Tabuprisen 2018.

Prisen

Dialektprisen blei utdelt for første gong i 2001, og vert delt ut kvart år av landsstyret i Norsk Målungdom. Det er den einaste språkprisen som vert delt ut av språkengasjerte ungdomar, noko som også bidreg til at han er ein av dei mest prestisjetunge. Blant tidlegare prisvinnarar finn vi namn som P3Morgen, Linda Eide og Lothepus.

Utdelinga

Prisen blei delt ut på Det Norske Teatret fredag 15. november.