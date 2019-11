Tatt med 300 gram hasj - må i fengsel

Nyheiter

Ein mann i slutten av 20-åra ønskte å tene seg «raske pengar» på hasj. No er han dømd til fengselsstraff.

I juli i år vart mannen stoppa av politiet. Nokre dagar tidlegare kjøpt cirka 300 gram med hasj. I Sunnmøre tingrett forklarte han at målet var å tene seg «raske pengar». Han hadde selt rundt 100 gram då han vart stoppa av politiet og han knapt 200 gram att. Hasjen hadde mannen i ein sekk då politiet stoppa han.

Politiet ransaka også heimen til mannen der dei fann Rivotril-tablettar og blåvalium.

Mannen tilstod forholdet i retten. I straffeutmålinga la retten vekt på at det var ei betydeleg mengde hasj mannen hadde, og at han skulle selje det vidare. At mannen erkjende straffeskuld var formildande.

Mannen vart dømd til nitti dagar i fengsel på vilkår. 45 dagar av straffa vert utsett med ei prøvetid på to år.