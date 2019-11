Nyheiter

Torsdag ettermiddag kolliderte tre bilar sør for Helgehorntunnelen. Politiet opplyste først at det var to bilar som var involvert i ulykka. Det var ein person i kvar bil.

Ein person er sendt til Volda sjukehus. Den eine bilen har store skadar i fronten.

Morkaåstunnelen er stengt. Det er omkøyring på staden.

Ulykka skjedde på ein bein strekning, men det var glatt vegbane.