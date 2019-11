Nyheiter

Nattebråket har flytta seg frå Webjørn Svendsen-gata til Kyrkjegata, melder ein bebuar i Kyrkjegata til Ørsta kommune.

– Det vert ikkje aktuelt at vi i Kyrkjegata skal ta ei dobbel belastning fordi dei i Webjørn Svendsen-gata skal sleppe unna, skriv bebuaren, og krev at Webjørn Svendsen-gata vert opna for trafikk nattetid.