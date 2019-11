Slakting på timeplanen i Barstadvik

Nyheiter

Ein ruskete fredag i slutten av oktober tok forventingsfulle og spente studentar ved studiet Mat, kultur og kon- servering (MKK) ved Høgskulen i Volda køyreturen til Barstadvik for å vere med på slakting av lam. Eli og Nils Martin Romestrand hadde førebudd denne dagen og tok imot studentane på Nilsgarden.

Avliving og slakting

Kyndige hender viste oss heile prosessen frå avliving av dyra til ferdig slakteskrott. Sauebonde Kristian Volle leverte tre lam til Nilsgarden. Nils Martin og Kristian stod for avlivinga, som vart gjort på ein skånsam måte, og Eli stod klar til å røre i blodet når det vart tappa av. Deretter vart slaktet flådd og innvolane fjerna. Det var høgtidsstemning då Nils Martin skar ut hjartet. Han skar eit kors i det og uttalte «på ære og samvit». Dette er ein tradisjon som han har med frå bestefar sin og var ein måte å vise respekt for dyret og det som naturen gjev oss.

Studentane fekk gjennom heile prosessen moglegheit til å prøve seg på dei ulike arbeidsoppgåvene. Nokre av studentane fekk kvart sitt saudehaud som dei flådde og tok med seg heim til vidare konservering. Etter slaktinga kunne studentane sjå Eli og Nils Martin sine kjøtprodukt som hang til tørk i garasjen. Der var det mòrpølser i metersvis, hjortehjarter og rekker av saudehaud.

Partering og tillaging av mòr

Andre del av dagen føregjekk på samfunnshuset Samhald i Barstadvik. Her fekk vi varmen i oss med varm kaffi og fersk gulrotkake, før vi sette i gong med det praktiske arbeidet. Nils Martin viste korleis ein parterer eit heilt lam og kva alle stykningdelane heiter. Alle stykningsdelane vart salta, tørka eller fryst og skal brukast vidare gjennom studieåret av studentane. Dei får i oppgåve å lage fåreribbe til julemåltidet, speke fenalår, sy lammerullar og det siste låret skal lagast til i kokegrop til sommaren. Studentane fekk også prøve å lage spekemòr. Då testa dei både tradisjonell kjøtkvern der alt vart gjort med handemakt og ei moderne kvern montert på kjøkenmaskina. Eli meinte at den gamaldagse metoden var den mest effektive og laga minst like fin mòr som den moderne.

Måltidet frå fjøs til bord

Gjennom heile arbeidsstunda på Samhald kunne vi kjenne god matlukt frå kjøkenet. Her hadde vertsskapet laga til eit fantastisk måltid med saudehaud, mandelpotet, rabbestappe, surkål, raudkål og ikkje minst Eli sine gode blodpannekaker. Det var mange studentar som ikkje hadde smakt desse delikatessane før, men under måltidet kunne ein høyre djupe sukk av velvære av all den gode maten på bordet.

Eli og Nils Martin Romestrand har gjort ein utmerka jobb i heile 15 år med å undervise i studiet MKK om matkultur og korleis ein slakta og laga mat på gardane før i tida. Studentane får vere med på heile prosessen frå fjøs til mat på bordet, alt gjennomført på tradisjonelt vis.

Dette arbeidet er viktig for forståinga av lokal matproduksjon, kor viktig sauehald er, det å utnytte heile dyret og å sikre lokale mattradisjonar for framtida.

Læringsutbytte og bloggskriving

Mange av studentane skal bli lærarar, og har gjennom denne dagen fått verdifull kunnskap som dei kan vidareformidle i skulen. I forkant av denne dagen gav nokre studentar uttrykk for å vere spente på å vere med på slakting og dei var usikre på korleis dei kom til å reagere. Då dagen var over, var alle veldig glade for å ha fått moglegheita til å vere med på denne unike opplevinga.

«Eg har gått på skule i 17 år, men har aldri hatt ein så lærerik dag før!» sa Madelen 23 år, lærarstudent.

Tusen takk for ein fantastisk lærerik dag med slakting på Nilsgarden og matlaging på Samhald i Barstadvik.