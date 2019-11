Omkom etter trafikkulykke

Nyheiter

Politiet melder at ein mann omkom etter trafikkulykka i Volda onsdag føremiddag.

Det var ein buss og ein varebil som kolliderte i Volda. Ulykka skjedde på E39 i Elvegata like ved krysset til Sagvegen. Politiet opplyste at ein person i varebilen var fastklemt og at det var store skadar på bilen.

- Varebilen kom køyrande oppover Elvedalen, og bilen har kome over i feil køyrebane, opplyser innsatsleiar i politiet, Tore Sørheim.

Han oplyser også at det ikkje var spesielt glatt på ulykkesstaden.

Brann og helse kom til staden, og frigjorde personen som var fastklemt. Det var tilløp til brann i bilen, men den vart sløkt.

Kriminalteknikarar og Statens vegvesen si ulykkesgruppe vart varsla om ulykka, og sette raskt i gang undersøkingar.

Vegen er sperra. Det vil bli skilta for omkøyring.

Siste oppdatering frå politiet ca klokka 11:00: "Person i varebil frigjort og frakta til sjukehus. Førebels uvisst kvar personen vert frakta. Truleg svært alvorleg skadd. I bussen var det totalt 5 personar inkludert sjåfør. Bussjåfør har smerter i ei arm og frakta til sjukehus.

Like etter kl. 13.00 melde politiet at føraren av varebilen er stadfesta omkomen på sjukehuset. Pårørande er varsla.