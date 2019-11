Full fres i heimelaga snø

Nyheiter

Det er erfaringa fleire barnehagar i Ørsta har gjort seg. I Mosmarka barnehage har snøkanonen dei investerte i for eitt år sidan, gått for fullt siste dagane, og laga eit godt grunnlag for snøen som Kong Vinter tok med seg onsdag.

– Det har vore ein formidabel dugnadsinnsats frå foreldra som har passa på snøproduksjonen gjennom helga og på kveldane, fortel dagleg leiar Arnt Helge Bjerknes.

Til stor glede for dei små, som får boltre seg i kvitt gull.

– Det er mykje kjekkare for alle, stemmer dei tilsette i.

– Dessutan held snøen seg mykje lenger når vi har produsert han sjølv, og snøen er lettare å gå i for ungane. Det er også enklare å engasjere dei små når dei får vere med ut og ake. Kulde er greitt, men utan snø, er det fort litt kjedeleg å vere så mykje ute.

Bjerknes fortel at dei gjorde investeringa etter ein snøfattig vinter for eit par år sidan.

– Det har vorte meir vanleg med frost enn med snø, verkar det som. Når du ikkje ein gong kan leike med sanden i sandkassa, då måtte vi ta grep.

Også i Barnas Vel barnehage har dei laga sin eigen akebakke med hjelp av snøkanon.

– Vi må stenge fleire leikeapparat når det er så mange minusgrader, fordi underlaget vert for hardt. Då er det kjekt å kunne ha ein akebakke å ty til, fortel dei tilsette, i full fart på veg ned sin heimelaga akebakke.