Bil og buss i trafikkulykke

Nyheiter

Ein buss og ein bil har kollidert i Volda. Ulykka skjedde på E39 i Elvegata like ved krysset til Sagbakken. Politiet opplyser at ein person i personbilen skal vere fastklemt og at det er store skadar på bilen.

Brann og helse er på staden og har starta arbeidet med frigjere personen som er fastklemt. Personbilen skal vere ein varebil. Det var tilløp til brann i bilen, men den er sløkt.

Det vert opplyst at kriminalteknikarar og Statens vegvesen si ulykkesgruppe er varsla om ulykka.

Vegen er sperra. Det vil bli skilta for omkøyring.

Saka vert oppdatert.