Politikarane bur seg på å kutte i drifta

Nyheiter

Den nye formannskapet i Volda hadde sitt første møte tysdag, med budsjett øvst på dagsorden. Bakteppet er eit budsjettdokument der rådmann Rune Sjurgard teiknar eit dystert bilete av kommuneøkonomien dei neste åra. For gjelda tynger, og dei statlege inntektene sviktar.

-Utgifter som aukar meir enn inntektene kombinert med for høg gjeld er hovudbildet på Volda. Med ei gjeld som er ca ein og ein halv gong over inntektene burde vi ikkje investere dei komande åra. Varsellampene bør lyse når gjelda passerer inntektene. Vi har eigentleg ikkje økonomisk handlingsrom til ny ungdomsskule, svømmeanlegg og brannstasjon, skriv rådmannen.

Det er tidleg i budsjettprosessen og politikarane passa seg for å kome med bastate utsegner som binder dei opp,men det verkar som dei tok inn over seg røyndomen.

- Det er ikkje overraskande at nedskjeringane kjem no,men vi har ikkje klart å innrette oss etter dei, sa Dan Bjørneset ( H)

Sverre Leivdal (Ap) vedgjekk at kommunen har for høgt driftsnivå.

- Vi ligg for høgt i drift, og står framfor store investeringsbehov i sentrum. Og vi må vere innstilte på å ta naudsynte grep.

På kuttlista står mellom anna nedlegging av Sollia Barnehage og Austefjord skule. Signala tyder på at ei nedlegging av Sollia barnehage ikkje er særleg kontroversielt.

Då vert det nok meir bråk rundt Austefjord skule, sjølv om politikarane sit i ro førebels. For ein ting er å legge ned skulen, ei anna sak er spørsmålet om Austefjord-elevane skal overførast til Grodås eller Volda sentrum.

Lista over ønskte investeringar, ofte kalla smørbrødlista, er som alltid lang. Politikarane har vore samde om at ny ungdomsskule i Volda og ny symjehall må prioriterast. Nytt kulturhus har igjen hamna under streken.

Når det gjeld symjehall vert det no diskusjon om kvar ein skal legge lista. I økonomiplanen er det rom for ein investering på 57 millionar kroner, noko som kan finansiere eit 25-meters basseng og eit opplæringsbasseng av enklaste sort. Vel og mekre dersom eigedommsskatten vert auka.

Budsjettprosessen er altså i startgropa. Politikarane har med seg følgande ord frå rådmannen på vegen. «For å få eit folkeaksept på endringar må vi få ut kunnskap om dei kompliserte samanhengane. Dette er vanskeleg, og enkeltsaker kan lett verte trekt ut av samanhengen.»