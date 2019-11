Støttar eldsjeler i Hovdebygda

Nyheiter

Hovdebygda krokket og hesteskokasting har lagt ned eit stort arbeid i å revitalisere speleplassen ovanfor Ytrehovdevegen. Denne veka fekk dei 25 000 kroner som skal gjere det endå kjekkare for dei mange som brukar kveldane til børs og spel. Det skriv Sparebanken Vest i ei pressemelding.

Sesongen for krokket og hesteskokasting er over for i år, men no ser karane fram til å starte nye prosjekt med friske pengar frå banken.

- Til våren skal det byggast ein gapahuk der ein kan finne ly dei få kveldane det regnar i Hovdebygda. Det blir nok mest for å skjerme oss mot all sola vi har her ute, seier ein lattermild Espen Lunde. Han er ein av dei som har lagt ned mykje dugnadsinnsats i prosjektet.

Krokketspel og hesteskokasting har lange tradisjonar i Hovdebygda, men dei seinare åra har det dabba litt av. Det at bygda har fått ei god bane på plass er viktig for nyrekrutteringa, og det er på mange måtar eit godt stykke kulturarbeid ein får på plass gjennom dette initiativet.

- Det å lage gode møteplassar for bygdefolket er heilt sentralt for å skape bulyst og trivsel. Hit opp kan ein ta turen kvar einaste kveld i den lyse årstida, og ein vil nesten alltid finne nokon eit kan prate og spele med, fortel Espen. Børskulturen lev framleis godt i mange bygder, og her kan ein spele, prate og ha det kjekt på tvers av alle aldrar.

Frank Vatne i Sparebanken Vest set stor pris på å få vere med på prosjektet.

- Vi etablerte oss saman med Eiendomsmegler Vest i Volda i august og banken si målsetjing er å gjere livet på Vestlandet enno litt betre. Eigarane av banken er dei 290 000 kundane, og med desse i ryggen har vi rom for å støtte mange gode prosjekt i regionen. På nyåret vert det opna for søknader i 2020, og tildelingar vil skje utover våren og hausten.

- Det blir ikkje stillstand sjølv om snøen snart legg seg på speleplassen, fortel Cato Engen. Her har nokre framsynte karar lagt fram straum og vi skal få opp ei flott julegran som skal gi oss godstemninga fram mot jul.

Initiativtakarane vonar at mange kjem for å teste bana til våren. Det er mange som har teke turen frå sentrum og tapt tidlegare om åra, og det er ein tradisjon ein godt kan vidareføre.