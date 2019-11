Det skjer 13 gongar på eit århundre, og i dag skjedde det

Nyheiter

Ørsta rett før solnedgang i ettermiddag: Hobbyastronom Bjørn Sørheim har rigga seg til med teleskopet sitt og kikar mot sola. Han får såvidt auge på det han leitar etter: ein liten svart prikk som i sakte rørsle over solskiva.

Det er planeten Merkur som passerer på same måten som når månen skaper solformørking. Berre at Merkur er langt fjernare frå jorda, nærmare bestemt 101 millionar kilometer unna, og dermed berre vert ein liten prikk for oss jordboarar.

- Merkurpassasjen skjer berre 13 gongar på eitt århundre, og det er første gong eg ser det. Og i dag var det maksforhold her i Ørsta, seier Bjørn Sørheim.

Han kan fortelje at Merkur er omlag ein tredel så stor som jorda, og at det er den minste planeten i solsystemet, etter at Pluto vart degradert for nokre år sidan.