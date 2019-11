Vass- og kloakkavgiftene skal auke med fire prosent

Nyheiter

Dette gjeld dei som er tilknytte den kommunale vassforsyninga og det kommunale avløpsnettet.

Gebyra vert rekna utifrå sjølvkostprinsippet der drift og investering skal vere sjølvfinansieriende.

– Ørsta kommune har i nasjonal samanheng låge kostnader med tenesteområdet vatn og avløp. Målet må vere at aktiviteten er på eit nivå som stoggar forfall og sikrar gode tenester for innbyggarane i kommunen som er abonnentar, heiter det i saksutgreiinga frå rådmannen.

Rådmannen påpeikar at hovudutfordring for område vatn er lekkasje og tap, mens for avløp er transport av anna vatn enn kloakk eit problem.

– Begge tenesteområda er til dels sårbare for svikt som gir uønskte kostnadar og til dels svekka beredskap for kommunen. Det er derfor viktig med kontinuitet i arbeidet. For vatn og avløp er det anbefalt ein auke på 4 % frå 2019 til året 2020, heiter det i utgreiinga.

Det vert ingen auke i tilknytingsgebrya.

rune sæbønes