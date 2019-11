Psykisk helse på timeplanen

Nyheiter

10.oktober var det nasjonal psykisk helse-dag. Sidan det var haustferie den veka, vart dette markert på Ørsta ungdomsskule i veke 42.

Psykisk helse-dagen er ein dag der elevane skal fokusere, få meir kunnskap og bidra til at ein kan vere opne om psykisk helse. Temaet i år er “Gi tid”, der tanken er at ein skal gi tid til seg sjølve og til andre. Du skal kunne vere ein god lyttar forl andre, og til deg sjølv.

Frukost, stand, quiz og undervisning

Elevar på restaurant og matfag på Ørsta vidaregåande kom med frukost til elevane på ungdomskulen tre dagar under psykisk helse-veka; på mandag til 8.trinn, onsdag til 10.trinn og på torsdag til 9.trinn. Frå mandag til fredag var det ein stand ute i gangen der det vart delt ut frukt og stressballar. Arrangørane hadde også laga ein quiz. Fredag kom FriskLiv- gruppa og hadde aktivitet for elevane i matpausen.

Psykisk helse vart også tema i nokre skuletimar. I desse timane snakka lærarane meir om kva psykisk helse er, slik elevane vart meir bevisste på temaet. I klassene hadde elevane også gruppearbeid med forskjellige oppgåver ein skulle løyse.

I samband med psykisk helse-veka tok vi ein prat med rådgjevaren på skulen, Heidi Aambakk, som var ein av arrangørane.

– Psykisk helse handlar om korleis vi har det med oss sjølve og kva vi tenker og korleis vi føler oss. God psykisk helse kan skildrast som ei kjensle av å ha det bra. Eg synest psykisk helse er eit tema som er veldig viktig å ha fokus på, fortel ho.

– Både jenter og gutar kan slite psykisk. Vi ser på ungdataundersøkinga, som er statistikken over korleis vi har det på skulen, at jenter til no har slite meir med stress og tunge tankar enn det gutane har. No kjem gutane etter, forklarer ho.

Ver ein god venn

Heidi trur psykiske plagar er meir utbredt blant ungdom i dag samanlikna med tidlegare. Ho meiner at det å ha ein god venn som ein kan stole på, spelar ei viktig rolle for den psykiske helsa. Ho synest difor det viktig at alle tenker over om dei er ein god venn og om ein ville hatt seg sjølv som venn. I tillegg er det viktig å ha eit godt forhold til mat og å få nok søvn.

Det er også viktig med fysisk aktivitet, både for den fysiske og den psykiske helsa. Ungdom tenker mykje på det fysiske, som å vere trente og ha musklar, men gløymer å tenkje på å trene den psykiske helsa, og tar ikkje det like alvorleg, seier Heidi.

Det er viktig visst ein slit psykisk å tørre og ta kontakt med nokon ein stolar på, slik at ein kan få hjelp, legg ho til.