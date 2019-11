Tussa vil kjøpe seg opp i energiselskap

Nyheiter

I 2018 vart Tussa Kraft AS største eigar i Istad, men seinare same år selde dei delar av aksjeposten sin i Istad AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). No melder Romsdals Budstikke at Tussa ønsker å kjøpe seg opp i selskapet att. I dag eig Tussa 36 prosent av aksjane i Istad Kraft. Avisa skriv at Tussa har gitt bod på Moldekraft sine aksjar i selskapet.

Om bodet vert akspetert innan 29. november i år vil Tussa sin aksjepost i selskapet stige til 66 prosent.