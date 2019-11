Nyheiter

Fredag ettermiddag var det ein kollisjon mellom ein lastebil og ein personbil på Egset i Volda. Politiet opplyser at lastebilen skal ha køyrt inn i personbilen. Førar av personbilen er køyrt til legevakta med tilsynelatande lettare skader, ifølgje politiet.

Vegen vart stengt og etter kvart vart det trafikkdirigering. Politiet melde 13.28 at begge køyretøya var fjerna og at det no er normal trafikk for ulykkesstaden.