Arbeidsløysa kraftig ned på Søre Sunnmøre

Nyheiter

I oktober 2019 er 2.610 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 1,9 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 12,9 prosent frå same månad i fjor, viser tala frå Nav Møre og Romsdal.

I landet er det 59.549 heilt arbeidslause. Dette er 2,1 prosent av arbeidsstokken, og er ein nedgang på 3,2 prosent samanlikna med same periode i fjor.

– Korrigert for normale sesongsvingingar har det dei to siste månadane blitt 148 færre ledige i Møre og Romsdal, noko som er ei betre utvikling enn i resten av landet, seier direktør Stein Veland.

– Nedgangen i arbeidsløysa held fram på Søre Sunnmøre. Der er den 2,3 prosent, same som på ytre Nordmøre. I fylket elles er arbeidsløysa så låg at næringslivet har aukande utfordringar med å rekruttera arbeidskraft med ønska kompetanse, seier Veland.

I Ørsta var det ved utgangen av oktober 102 personar heilt utan arbeid. Det utgjer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Av dei arbeidsledige var 63 menn og 39 kvinner. Sidan utgangen av oktober i fjor har det vorte 12 færre ledige, og sidan utgangen av september, tretten færre ledige.

I Volda derimot, har arbeidsløysa auka siste året. Tala frå Nav syner at det ved utgangen av oktober var 101 personar heilt utan arbeid, noko som svarar til 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Av dei ledige var 63 menn og 38 kvinner. Sidan same tidspunkt i fjor har arbeidsløysa auka med seksten personar, men det er seks færre ledige enn for ein månad sidan.

Det er særleg på ytre Søre Sunnmøre at arbeidsløysa har vorte redusert mykje. Sidan i fjor på same tidspunkt har det vorte 45 færre ledige i Herøy, 65 færre ledige i Ulstein og 46 færre ledige i Hareid.