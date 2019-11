Nyheiter

UP gjennomførte fredag ettermiddag fartskontroll på Vartdal. I 60-sona vart to bilar stoppa etter at dei køyrte i 108 kmt/t og 72 km/t. Sjåførane, begge i 20-åra, har fått førarkortet inndrege. Den eine sjøføren for å ha for mange prikkar i førarkortet.

Ein mann i 30-åra fekk også førarkortet inndrege etter å ha køyrt 87 km/t i 60-sona.