Snart kan du hente matjord på Mosflata

Nyheiter

Ørsta kommune har om lag 6.000 kbm med matjord på Mosflata. No ynskjer kommunen å verte kvitt matjorda.

- Vi ber om at interesserte melder seg til landbrukskontoret innan 15.11.2019 for avtale om tid for henting og mengde, heiter det på kommunen si heimeside.

Målsettinga er at mesteparten av matjorda skal tilbake til jordbruket.

- Matjorda er gratis å hente, men kvar og ein må dekke kostnader med opplessing og transport. Ørsta kommune vil gi meir info om premissane for henting/ tildeling når ein har oversikt over ønske/ behov for matjord, heiter det frå kommunen.