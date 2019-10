Nyheiter

Naturvernforbundet i Ørsta og Volda ynskjer eit enklare system for varsling av miljøsynder og miljøkriminalitet. Lokallagsleiar Knut Festøy viser til at einskilde kommunar har løysingar på sine nettsider som gjer det lett for alle å melde frå om det dei kjem over.

– Ørsta og Volda har ikkje slike system. Det gjeld å gjere terskelen for å bry seg så låg som mogleg, skriv Festø til kommunane.