Bygdepride klar for sesong 3

Bygdepride Ørsta/Volda er klar for sesong 3. Nyleg var det årsmøte i organisasjonen, og nytt styre vart valt.

Anbjørn Steinholm Frislid held fram som leiar, og får med seg Gjøri Dalsbø (nestleiar), Marthe Sommervold Christensen, Anita Irene Dahl, Rune Sæbønes og Benedikte Kåss i styret.

- Vi ser fram til å starte arbeidet med ein ny Bygdepride i mai 2020. Vi har hatt to fantastiske arrangement til no, og er overtydde om at sesong 3 av Bygdepride skal verte minst like bra, seier Steinholm Frislid i ei pressemelding.

Bygepride opplyser at arrangementet i mai vart ein stor suksess

- Med stor oppslutnad om parade og konsertar, og elles viktige arrangement der skeive sin situasjon på bygda og elles vart sett på dagsorden.

- Programmet for Bygdepride `20 er sjølvsagt ikkje sett enno, men det vert over same lest med parade, konsertar, kulturinnslag og foredrag. Behovet for ei t pride på bygde er framleis stort. På den positive sida ser vi at folk, spesielt unge, vågar å vise fram heile seg. Men på den andre sida opplever vi stadig at folk gjennom avisinnlegg og sosiale medium kjem med negative ytringar overfor skeive. Det vil vi i Bygdepride gjere noko med, seier Steinholm Frislid.