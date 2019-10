Nyheiter

Innbyggjarane på Digernes har i lengre tid vore uroa for tryggleiken kring massetaket på Klubben. Dei har meint at området er farleg, spesielt for born.

No ber grunneigar Anders Digernes om eit møte med kommunen om saka.

– Eg ønskjer eit møte for å drøfte kva Ørsta kommune forventar skal gjerast og kva som er realistisk å få til i første omgang, seier Digernes.