– Rydd opp overfor brukarane av Lauvstad-ferja

Nyheiter

Det krev gruppeleiar Frank Sve i Framstegspartiet i Møre og Romsdal.

Han viser til at det over tid var lagt inn eit for høgt takstsonenivå på denne ferjestrekninga. Noko som er stadfesta gjennom kontrollmålingar.

– Dette betyr at innbyggjarane og næringslivet i mange år har betalt for høg ferjetakst, som både er feil og ikkje minst urettferdig overfor andre ferjesamband, då dette sambandet i realiteten har subsidiert resten av ferjedrifta i fylket, seier Sve i ei pressemelding.

Frp meiner dette er noko fylkeskommunen bør rydde opp i, og gjere tiltak som i realiteten fører attende midlar til det området av brukarar som har vorte råka.

– Vi har sett det same i andre kommunar, blant anna i Oslo, der offentlege avgifter som har blitt teke inn feil, har blitt betalt attende til innbyggjarane. Såleis kan ikkje dette vere vanskeleg for Møre og Romsdal Fylke, å til dømes setje ned takstsonen for dette ferjesambandet nokre år, som kompensasjon for dei åra med feil takstsone, seier Sve.

Han seier at Frp ikkje har «fasiten» på kva nivå kompensasjonen bør liggje på.

– Men det ville ikkje vere urimeleg å til dømes kunne setje ned to takstsoner på ferjesambandet Volda-Lauvstad i 3 år. Frp vil utfordre fylkesordføraren og fleirtalet i fylkestinget på korleis dei har tenkt å løyse denne saka, på ein rettferdig måte overfor alle dei som urettvis har betalt for mykje ferjebillett på dette ferjesambandet, heiter det i pressemeldinga.