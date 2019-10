– Kor mange barnehageplassar er planlagt på Sæbø

Nyheiter

Riise Olsen har ei rekkje spørsmål knytt til den nye skulebygningen som er under planlegging.

– Dette er ei stor og viktig sak for den framtidige utviklinga av Sæbø og Hjørundfjorden, og saka engasjerer, det får vi lokalpolitikarar merke. Eg har fått ei rekkje førespurnader frå ulike folk den siste tida og mange av spørsmåla klarer eg ikkje å svare på. Spekulasjonar av ulike slag vert framsett og det er ikkje alltid lett å bekrefte/avkrefte når folk kan vise til ulike kjelder, skriv Riise Olsen i interpellasjonen-

Han ynskjer difor at ordføraren og rådmannen, så godt det let seg gjere, kan svare på spørsmåla.

Riise Olsen spør om kor stort areal som skuledelen i den nye bygningen skal ha, og kor stor barnehagedelen er.

Vidare spør han om kva spesialrom som er tenkt, og kva elevtal den nye skulen vert dimensjonert for.

Og i samband med den pågåande barnehagedebatten på Sæbø, spør Riise Olsen kor mange barnehageplassar som er tenkt i den nye bygningen.

– Det nye bygget fekk etter søknad tildelt ekstra miljømidlar, kjem desse som tillegg til allereie budsjetterte midlar, eller vert dei sett på som ein del av finansieringa?, spør Riise Olsen.

Han lurer vidare på om det er sett av midlar til opparbeiding av uteområde til skule og barnehage som vegar, parkering, leikestativ m.v.

– Kritiske røyster har i den siste tida sagt at vi er “steike galne” som bygg i massivtre, fordi det er særs arealkrevjande. Stemmer det at ein misser areal av bygget som følgje av at ein valde å byggje i massivtre? Viss ja, kor mykje areal går bort grunna massivtre?, spør Riise Olsen.

Riise Olsen viser avslutningsvis til at kommunestyret vedtok å setje av 35 millionar til nytt skulebygg og ny barnehage.

– Held denne summen seg oppe til å stette dei anbefalingar som Telemarksforsking la fram for skule og barnehage i same bygg (1000 kvm på skule og 250 kvm på barnehage)?, spør Riise Olsen.