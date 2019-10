Vil ha tilbake ferjepengar

Nyheiter

Grendelaga knytte til ferjesambandet lauvstad – Volda gir seg ikkje. Dei vil ha betalt tilbake det dei over år har betalt for mykje av i ferjebillettar.

No ber dei fylkesordførar Tove Lise Torve (Ap) ta tak i saka.

Det vart tidlegare i år avdekt at Fjord1 tok for mykje betalt av trafikantane i sambandet Volda – Lauvstad. Fjord1 og samferdselsavdelinga i fylkeskommunen vedgjekk dette etter at Rovde Grendalag, Lauvstad og Velsvik grendeutval og Dravlaus – og Innselsetbygda grendelag hadde påpeikt at seglingsdistansen mellom Lauvstad og Volda skulle tilsvare ei lågare takstsone.

I etterkant har grendelaga prøvd å få til ei ordning med tilbakebetaling, men utan å nå fram. No vender grenselaga seg til fylkesordføraren.

Vi kan ikkje sjå oss ferdige med saka, og ber om at ho vert handsama politisk og at vi får ei grunngjeven tilbakemelding, heiter det frå grendelaga i eit skriv til fylkesordførar Tove Lise Torve.

Grendelaga har også forslag til løysingar.

– Vi har oppfatta det slik at det kan vere i mogleg løysing å sette takstsona ned over nokre år. Grendelaga ber på ny fylkeskommunen kome med forslag til løysing og ynskjer dialog

for å få til ei tenleg løysing, heiter det frå grendelaga.