Slik blir dei nye ferjerutene

Statens vegvesen har sendt ut forslaget til nye ferjeruter i sambandet Festøya – Solavågen. Dei nye rutene skal gjelde frå 1. januar.

Forslaget syner at det vert langt hyppigare avgangar enn i dag, i samsvar med konsesjonen Norled har fått tidelt.

Frå kl. 06.40 kvardagane, og til kl. 18.40 er det tjue minutts avgangar frå Festøya. Då vil det gå tre ferjer i sambandet. Om natta er sju avgangar med ei ferje i bruk, og på kveldstid halvtimes avgangar med to ferjer i bruk, fram til kl. 22.10 frå Festøya. Etter det tidspunktet er det timesavgangar til kl. 06.00.

På laurdagar er det halvtimesavgangar frå kl. 07.40 til 22.10.

Natt til søndag er det ein pause frå kl. 02.10 til kl. 06.10, medan det på dagtid søndagar også er halvtimes avgangar.

Ein generell regel vert at når det er tre ferjer i bruk, er avgangane på heile timen, ti på halv og ti over halv. Når det er to ferjer i bruk, vert avgangane ti på og ti på halv.

Rune Sæbønes