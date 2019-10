Bruk og kast-mentalitet i miljøalderen

Nyheiter

– Tidlegare var det masse reparatørar av alt frå vaskemaskiner til TV. Det er ille at det tilbodet er borte. Forhåpentlegvis har dei yngre meir sans for gjenbruk og reparasjonar, seier Jenny Valset (28), opphavleg frå Sæbø, men no busett i Volda.