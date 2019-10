Utviding av Ørsta camping

Nyheiter

Ørsta kommune har sendt spørsmål til Statens vegvesen om byggjeavstand frå E39 ved Ørsta camping.

– Det er aktuelt å utvide eksiserande bygning om lag ni til ti meter vestover for å få betre plass til innomhus sitjeplassar. Arealet er regulert til campingføremål (innanfor to ulike reguleringsplanar). I den eldste av dei to planane er det regulert ei byggjegrense på om lag 28 meter frå regulert senterlinje på E39. Basert på planane for utviding vil det nye bygget i tilfelle ligge i overkant av 20 meter frå regulert senterlinje, melder kommunen, som skriv at tiltakshavar ønskjer signal om denne byggjeavstanden er akseptabel før det vert arbeidd vidare med utteikning av detaljerte planar.