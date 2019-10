Stor øving med redningshundar

Nyheiter

Norske Redningshunder skal ha øving i Ørsta og Volda i helga.

– På grunn av situasjonen som har vore med hundesjukdom og frykt for smitte har det vore redusert aktivitet ei stund. Difor er det ekstra mange som deltek når vi no er i gang med øvingar att, seier Per Gunnar Engetrøen i lokalforeininga for Norske Redningshunder.

Han ventar at 20–25 ekvipasjar, altså hund og eigar, deltek i øvinga, som finn stad både i Ørsta sentrum, Furene og på Standaleidet.

– Hundane og eigarane er lette å kjenne att, og har på seg gule vestar, seier Per Gunnar Engetrøen.