Ønskjer 30-sone på Vallabøen

Ørsta kommune ønskjer å innføre soneskilting med 30 km/ t for alle gater i Vallabøen byggjefelt, nord for Håkonsgata.

No legg kommunen skiltplanen ut til høyring. Bakgrunn for ønsket er vedtak i samfunnsutvalet som trafikktryggingsnemnd i juni. Då vedtok dei ny handlingsplan for trafikktryggingstiltak. Eit av tiltaka var at alle gatene i byggefeltet på Vallabøen nord for Håkonsgata skulle få fartsgrense 30 km/t.

– Dette er også i samsvar med fartsgrensene for tilsvarande gater på Vallabøen sør for Håkonsgata der fartsgrensesone er innført tidlegare. Gatene går gjennom tettbebygd strøk, gatene har ikkje fortau eller anna langsgåande skilje mellom bilar og gåande/ syklande. Vegane er også skuleveg til Vikemarka skule, skriv kommunen i eit brev til vegvesenet.