Nyheiter

Natt til torsdag rykka Ørsta brannvern ut til Ørsta-Volda lufthamn. Det kom ei melding om mistenkeleg røyk inne på flyplassområdet.

110-sentralen i Møre og Romsdal opplyser at røyken kom frå eit øvingslokale. Seinare opplyste dei at eit bål var sløkt og at brannvesenet returnerte til stasjonen.