Delte ut 425.000 kroner til lokale tiltak

Nyheiter

Fem ulike tiltak i Ørsta fekk tysdag ja på tildelingar på til saman 425.935 kroner frå Næringsfondet.

Johan Skår 250.000 kroner, skredvurdering i området Skårasetra og gardsområdet Lødebakken 30.250 kroner, Lidvang Gjestegard 20.685 kroner, Astrid og Torstein De Laer 50.000 kroner og Åmås Events 75.000 kroner fekk alle samrøystes ja frå formannskapet på sine søknader.

Politikarane er positive til tiltaka, men Karen Høydal (Ap) etterspurde teikningar og skisser på generell basis.

– Det er utruleg viktig at eldsjelene og initiativtakarane får informasjon om å bygge for alle. Vi kan ikkje halde fram med å lage til for flott reiseliv og så stenge turistar ute. Dette må vi vere nøye på og få inn i planane frå starten av, sa Høydal og viste til at råd for funksjonshemma har etterspurt skisser.

Assisterande rådmann Eldar Øye sa at dette er eit rettmessig krav frå råd for funksjonshemma.

– Midlane blir ikkje utbetalt før alt er godkjent etter plan- og bygningslova.