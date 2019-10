Færre innbyggjarar i fylket

Nyheiter

Møre og Romsdal får færre innbyggjarar frå 1. januar 2020. Årsaka er grensejusteringar og kommunesamanslåingar.

Halsa kommune går til Heim kommune i Trøndelag.

Og sjølv om Hornindal kommune går til Volda kommune, og tilfører om lag 1.200 innbyggjarar, vert innbyggjartalet i Møre og Romsdal redusert med 397 frå årsskiftet.

Svakare folketalsvekst i Møre og Romsdal

Veksten har også vore svak i fylket siste året. Etter at Rindal kommune gikk til Trøndelag fylke, består Møre og Romsdal av 35 kommunar med eit samla folketal per 01.01.2019 på 265 392 personar. I perioden frå 2009 til 2019 auka folketalet i fylket med 18 706 innbyggarar, og 25 av dei 35 kommunane i fylket hadde vekst i folketalet. Folketalsveksten tilsvara 7,6 prosent og var den 11. høgaste relative veksten av fylka. Når ein måler folketalsveksten i tal innbyggarar, hadde Møre og Romsdal den 10. høgaste veksten, viser fylkesstatistikken for 2018.