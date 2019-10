Sissel feirar fem år på Ørsta Torg

Nyheiter

Sissel Andenes frå Sissel Blomster og Design fortel at dei no kan feire fem år tilbake i sine gamle lokale på Ørsta Torg. Dei har vore litt på flyttefot, men sidan 2014 har dei landa i sine opphavlege lokale, og også utvida drifta frå å handle om blomster, til å også handle om kle og interiør. I Ørsta Torg har ho to forretningar. Sissel Design som ligg mot Vikegata, og Sissel Blomster i etasjen under, mot Webjørn Svendsen-gata.