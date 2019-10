Høgskulestyret må handsame klagen frå Rotevatn

Nyheiter

Kunnskapsdepartementet krev at styret ved Høgskulen i Volda handsamar klagen frå omplassert dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn. Ho har også lovfesta rett til å leggje fram klagen for styret.

Etter person- og arbeidsmiljøkonfliktar på Avdeling for mediefag vart Rotevatn omplassert frå dekanjobben. Ho klaga på dette, men styret ved Høgskulen ville ikkje handsame klagen. Dermed klaga Rotevatn til Kunnskapsdepartementet, som meiner det var feil av høgskulestyret å avvise Rotevatn si klage på omplasseringa.

Det er Medier24 som melder dette.

Avdelingsdirektør Rolf L. Larsen i Kunnskapsdepartementet seier:

— Departementet meiner det ikkje var rett av høgskulen å avvise klagen frå Rotevatn, og vi ventar difor at styret ved Høgskulen i Volda handsamar klagen på avvisningsvedtaket så snart som mogleg. Vi er kjende med at neste styremøte skal haldast 25. oktober, og ber om at saka handsamast i dette styremøtet.

Etter forvaltningslova har Rotevatn klagerett, og krav på å få behandla klagen i styret. Ho har også rett til å leggje fram klagen for styret. Under styremøtet 12. september vart Rotevatn kasta på gangen då styret skulle orienterast om saka hennar.

Rotevatn sin rådgjevar, Geir Waage Aurdal i fagforeininga Samfunnsviterne seier at det var som venta at Kunnskapsdepartementet bruker instruksjonsmyndigheita si overfor høgskulen.

-Når underliggande etat ikkje gjer jobben sin, er det naturleg at departementet ster for forsvarleg sakshandsaming, seier Waage Aurdal, som meiner høgskulestyret allereie for lengst burde ha handsama klagen.

Nyheita om at dekan Rotevatn frå 12. august skulle omplasserast kom laurdag 10. august, dagen etter eit ekstraordinært styremøte. Ho fekk i staden arbeidsplass i den sentrale høgskuleleiinga i Volda. Samtidig vart dosent Odd Ragnar Hunnes konstituert som dekan ved Avdeling for mediefag.