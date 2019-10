Ønskjer hjorteskilt

Nyheiter

– Kona mi og eg ser rett ned på vegen frå huset vårt, og vi sit med hjartet i halsen, fortel han.

Trafikken har auka i området siste åra, også med mykje tungtrafikk.

– Det er mykje hjort i dette området, og eg vil be lensmannen om å sjå på saka. Vi må få opp skilt ved Oselvbrua og like forbi Romestrandnausta i andre enden, fortel han, for dei som er lokalkjende i området.

Han fortel om store flokkar med hjort i området. På det meste har han observert flokkar på 30-40 dyr.

– Ikkje alle veit om at dette er eit område med mykje hjort, og vi fryktar at det vil skje ei ulykke om dette ikkje vert skilta. Hjorten kryssar vegen fast, på to stader.