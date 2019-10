Oddbjørg vil i gang med nytt folkehelsekonsept

Nyheiter

- Å få fleire fysisk aktive, vil vere eit flott førebyggjande tiltak. Folk får betre helse, auka overskot i kvardagen, styrka immunforsvar, reduksjon i bruk av kolesterolsenkande medisin og diabetes2 og slik får vi færre livsstilssjukdommar.

Seier Oddbjørg Lid (64) frå Ørsta.

Lid har teke initiativ til å få i stand tiltaket «Aktiv på dagtid».

Det er eit tilbod om fysisk aktivitet retta mot folk som kan ha vanskar med å ta vare på si eiga helse slik dei burde, anten det er pga. sjukdom eller økonomi.

– Konseptet er ikkje nytt. Det eksisterer særleg på Austlandet, men ikkje på Sunnmøre, fortel Lid.

Ho ynskjer å få til dette lågterskeltilbodet for alle som er over atten år, som tek i mot sjukepengar, arbeidsavklaringspengar, uføreytingar, overgangsstønad, dagpengar eller økonomisk sosialstønad.

Men tiltaket kostar pengar, og Lid håper å få med seg Ørsta kommune på konseptet til førebygging av god folkehelse.

– I Ørsta er 24 prosent av befolkninga i kontakt med NAV. Det utgjer 2.554 personar. Av desse igjen, er 950 personar på uføretrygd eller sosial stønad. Desse har ikkje råd til betale for treningstimar på eit treningssenter. Aktiv på dagtid er eit konsept der prisen vil bli mellom 500 og 600 kroner per år for å vere med på aktivitetane, fortel Lid.

Når ho engasjerer seg i denne saka, er det ikkje tilfeldig. Ho har i yrkeslivet arbeidd med ulike problemstillingar knytt til fysisk fostring opp mot psykisk helse. Ho har også ymse utdanningar innan trening og friluftsliv.

– Då eg budde i Oslo, vart eg klar over tilbodet «Aktiv på dagtid». Det er Helse Sør-Øst som støttar opplegget økonomisk, nettopp fordi det er eit så viktig førebyggjande tiltak, seier Lid.

Ho har fått laga til eit skisse for prosjektet i Ørsta. Ho har kontakt med Topp trening og Aktiv trening som vil vere med. Organiseringa av tiltaket blir det kan hende Folkehelsekoordinatoren i Ørsta kommune som står for, eventuelt saman med Frisklivssentralen. Det har vore møte med dei impliserte, inklusiv Møre og Romsdal idrettskrets som har sagt seg villig å hjelpe til.

Ho ser føre seg ein modell der tilbodet to dagar i veka er på eit treningssenter med styrke, spinning, bøy og tøy, to dagar i Ørstahallen med ymse ballspel og klatring, padling på Hovdevatnet, gardsaktivitet med t.d. hest, alternativt ein utedag med kortare turar innan fire timar, og ein dag i basseng.

– Men då må vi få basseng fyrst, seier Lid med eit smil.

Tiltaket er såpass gryteklart at det kan kome i gang allereie til våren.

Ho har også tenkt eit opplegg for bygdene.

– Vi kan få til noko trening i sal 1 time i veka på Sæbø og Vartdal. Då kan det verte spørsmål om det er for få i målgruppa til at det er mogleg. Men då veit vi at det er folk heime på dagtid, som ikkje er i målgruppa, og som kan vere med likevel mot at dei betalar ein langt høgare pris for å få i gang aktiviteten, seier Lid.

Ho kan ikkje få understreka nok kor viktig fysisk aktivitet og det å vere i brukbar form er for folkehelsa.

– Fysisk aktivitet gir betre helse. Ein orkar meir i kvardagen. Ein kan få redusert medisinbruk, få auka levetid, og lægre stress. For samfunnet kan det t.d. redusere bruken av sjukepengar og dyre medisinar, seier Lid.

– Og studiar syner at ved mosjon får ein betre kognitiv funksjon, noko som motverkar utvikling av aldersdemens og Alzheimers sjukdom. Ikkje minst er dette viktig og førebyggjande når aldersbølgja kjem innover Ørsta, seier Lid.

Ho peikar dessutan på at Aktiv på dagtid er eit konsept som legg opp til sosialt samvær. Etter ei treningsøkt er det høve til å kunne ta ein kaffi saman.

– Det å vere aktiv på dagtid gjer at ein kjenner seg inkludert i samfunnet, ha noko å gå til. Det er sosialt, og det er viktig å treffe andre i same situasjon, seier Lid.

Konseptet byggjer også på at det skal vere profesjonelle treningsleiarar.

Det er altså reglar for å kvalifisere til Aktiv på dagtid. Dei som kjem inn under dei støtteordningane som er nemnt ovanfor vil få eit deltakarkort med namn og bilete.

Oddbjørg Lid understrekar også at det må brukast litt pengar til marknadsføring.

– Det er ikkje nok å kunngjere tilbodet på ei heimeside. Det må lagast små faldarar som kan leggjast ut på offentlege stader som butikkar, kafear, venterom osb. Det var slik eg fekk vite om prosjektet i Oslo, seier Lid.

No håper ho politikarane i Ørsta seier ja til å gå inn for konseptet.

– Det handlar om helsa til ei gruppe som har behov og nytte for å kjenne seg inkludert i samfunnet, førebygging kostar mindre enn dyre medisinar og institusjonsplassar, seier Lid.