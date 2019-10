Vil gjere Peparkakebygda større og meir interaktiv

Nyheiter

Det har blitt ein tradisjon med Peparkakebygda som lyser opp vindauga i Vikegata og lagar førjulsstemning. I år blir utstillinga i lokala til den gamle landhandelen i gågata og initiativtakarane vil utvikle konseptet.

– Målet er at det i år skal bli større enn tidlegare år, og at Peparkakebygda skal bli meir interaktiv, seier Geir Arne Aarseth.

For å få dette til må ørstingane bidra med hus til bygda.

– Vi håpar at mange vil bidra slik at det blir mykje hus. Og så er det slik at ingen hus er for store eller for små. Vi oppmodar ørstingane til å bidra, og dei må gjerne lage signaturbygg til Peparkakebygda, seier Marianne Helseth.

Nytt av året er at Peparkakebygda har inngått eit samarbeid med Ørsta vidaregåande skule. Dei skal hjelpe med å lage ei flott og stor bygd av peparkakehus. Det har også blitt oppretta ei eiga Facebook-side for Peparkakebygda.

– Her vonar vi at mange vil bli med. Det kan delast tips, oppskrifter og bilete frå byggeprosessen av dei ulike husa. På den måten kan vi klare å skape eit større engasjement for Peparkakebygda, seier Aarseth.

Eigen adventskalendar

Dei som bidreg er også med i konkurransen om fleire premiar i ulike kategoriar. I tillegg vil det bli laga ein adventskalender som kundar som handlar lokalt kan ta del i.

– Alle som handlar lokalt kan levere inn kassalappen med namn og nummer i ein boks på Ørsta Torg. Kvar dag i desember vil det bli trekt ut ein vinnar. Vinnarane vil bli offentleggjort på Facebook-sida og Instagram med namn, kva butikk det har blitt handla på og kven premien er ifrå. Så oppmodar vi også næringslivet til å bidra inn mot Peparkakebygda, seier Helseth.

Tidlegare år har invitasjonar til å bidra blitt sendt ut til mellom andre skular og barnehagar. Det vil også skje i år.

– Vi ønsker sterkare deltaking i år frå fleire, og Peparkakebygda i år skal bli veldig bra, seier Aarseth.

Peparkakebygda skal opnast i samband med lysfesten i Ørsta 15. november.

– Dermed er det berre å sette i gang med å bake. Den siste fristen for innlevering er 11. november, seier Anne Elin Brautaset.