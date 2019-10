– No ligg vi på den plassen vi vil ligge på til slutt

Nyheiter

Klare for å spele sin tredje siste kamp for sesongen, reiste Ørsta til Herøy laurdag ettermiddag for å møte Bergsøy i runde 20 i 4. divisjon. Kampen var prega av lange balla, stolpeskot og sjansar begge vegar, med Ørsta-laget var kompakte og let Bergsøy streve for poengdeling. Det var ikkje før i det 90. minuttet at utlikninga kom.