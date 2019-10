Nyheiter

Politiet melder at det torsdag føremiddag vart halde ein promillekontroll i Austefjorden. Det var 65 kontrollerte bilførarar. Det var ingen reaksjonar.

Samstundes melder politiet at ei trekkvogn vart avskilta i Austefjorden torsdag føremiddag. Årsaka var at køyretyret ikkje var framstilt for periodisk kontroll.