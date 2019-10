«Sosnebben» legg til på Urke

Nyheiter

Olav Lystad fotograferte små og store hendingar ifrå 1920-talet og i fleire tiår framover. Møre-Nytt skal kvar veke presentere eit av bileta frå Lystad- arkivet, og prøve å få fram historia bak.

I dag er motivet henta frå den fotogene Norangsfjorden, og ei bygd som har fått oppsving som turistmål dei siste åra, nemleg Urke.

Ferja på biletet ber det stolte namnet «Raana», etter ein av toppane i Hjørundfjordfjella. Men på folkemunne vart ferja kalla "Sosnebben", og folk meinte ho var for lita, minnest Knut Riise frå Sæbø. Som vi ser er det ikkje plass til mange bilane, i alle fall ikkje så stor som den som står på kaia.

Torbjørn Urke opplyser at dette var ei av dei første ferjene i sambandet Sæbø – Urke – Solavågen.

– Urke hadde ferjetrafikk sommaren 1939 og deretter frå 1945/1946 fram til 1959 då ferjeleiet på Lekneset stod ferdig, fortel Torbjørn Urke.

Ferjelemmen på Urke vart heva og senka ved hjelp av to taljar. Kaiekspeditør fram til 1959 var Fredrik M. Urke.

Torbjørn Urke har tidfesta biletet til 1952, og saman med jamaldringane Halvard Urke og Jon Gunnar Urke har dei prøvd å finne ut kven som står på kaia.

– Fredrik M. Urke står med taljen til venstre. Godt kjenneleg med blankeskjoldhua si. Ved taljen på høgre sida har me funnet ut at det må vere Johan Heggelund som hjelper til. Han vert attkjend med dei kvite tennisskorne han har på seg. Med visse atterhald trur me å kjenne att desse: Nr 3 Jon Gunnar H. Urke, 4 Toralf Urke, 5 Torbjørn Urke, 6 Johan N. Urke 7 Knut H. Urke, fortel Torbjørn Urke.

Kaia på Urke vart og brukt av fjordbåten som frakta passasjerar og gods til og frå Ålesund.

No har kaiområdet igjen fått eit oppsving som møtestad, etter at Urke kaihus vart etablert.

Retting

Førre tysdag viste vi eit bilete frå hesteutstillinga på Vatne. Her vart det gitt opp feil namn på eigaren av P-buda. Rett namn er (sjølvsagt) Paul P. Vatne.