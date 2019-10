Rømt laks på Folkestad og Voldnes

Nyheiter

Det har rømt ukjende mengder laks frå to av Mowi (tidlegare Marine Harvest) sine anlegg på Søre Sunnmøre.

– Fiskeridirektoratet mottok sist helg melding frå Mowi AS om røming av fisk frå to lokalitetar på Sunnmøre, Voldnes og Rønstad, skriv Fiskeridirektoratet i ei pressemelding.

Rønstad-lokaliteten er vest for ferjekaia på Folkestad. Voldnes-lokaliteten ligg sør for Leikong på Gurskøy, altså i same fjordsystem.

– Fiskeridirektoratet gjennomførte tilsyn hos selskapet tyrsdag. Selskapet har fått pålegg om utvida gjenfangst og det er til no meldt om gjenfangst av 86 fisk. Den rømte fisken har ei vekt på 2 - 3 kg, står det i pressemeldinga, som vart sendt ut tysdag ettermiddag.

For å få eit bilete av omfang og spreiing ønskjer Fiskeridirektoratet tips frå publikum om fangst av rømt fisk i området.

– Vi ønsker også bilete av eventuelle fangstar, skriv Fiskeridirektoratet.

Lokaliteten på Rønstad har hatt problem med lus, og det har vore store aktivitet ved anlegget den siste tida.

Nettavisa Ilaks skriv at det har blitt slakta ut fisk ved lokaliteten på Rønstad, fordi selskapet ikkje har klart å halde seg under lusegrensa.

– Det var etter at Mowi hadde tømt den eine merda for fisk, at dei oppdaga at det var hol i den. Dette vart oppdaga først laurdag, sjølv om merda vart tømt tysdag i forrige veke, seier Ruth Lillian Kjæmpenes, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet til Ilaks. ilaks.no