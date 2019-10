Vil leggje ned jordskifteretten i Ørsta og tingretten i Volda

Nyheiter

Domstolskommisjonen kom tysdag med si tilråding med ny struktur for rettsvesenet i Noreg. Der vert det foreslått ei endring for tingrettane og jordskifterettane.

Det vert foreslått ein ny felles Møre og Romsdal tingrett, med hovudsete i Ålesund og rettsstad i Kristiansund. Molde og Volda misser dermed sine tingrettar.

Samstudnes vert det foreslått at jordskifterettane skal følgje grensene for tingrettane. Det vil seie at rettskrinsen for jordskifteretten vert Møre og Romsdal. Jordskfiteretten vil ha hovudretten i Ålesund, og med eit rettssete i Kristiansund.