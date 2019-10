Nyheiter

I april i fjor vart ein kvinne truga på livet i sin heim i Ørsta. Mannen, i 40-åra, er tiltalt i Søre Sunnmøre tingrett for å uttalt han at skulle drepe sambuaren sin samtidig som han heldt ein kniv mot henne. I tiltalen står det at trugselen var eigna til å framkalle alvorleg frykt.

Mannen er og tiltalt for å ha krenka kvinne fysisk. Han skal ha tatt tak i jakke og hår og rykka til ifølgje tiltalen.

Saka skal opp i Søre Sunnmøre tingrett denne veka.