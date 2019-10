Maria kåra til beste student

Nyheiter

Maria Engeseth frå Ørsta vart beste student på Internasjonal marknadsføring ved Handelshøyskolen BI – campus Bergen.

– Å få denne utmerkinga var verkeleg stor stas. Tre år på BI har gått ufatteleg raskt, og har gitt mange gode minner. Studielivet har både vore tungt og moro, men no er eg klar for nye utfordringar i arbeidslivet.

Det sa Maria Engeseth etter at ho fekk utmerkinga førre fredag. Ho tok imot prisen for beste student ved bachelorstudiet i Internasjonal marknadsføring ved campus Bergen. I tillegg fekk ho tildelt eit stipend på 10.000 kroner frå Mowi for sin faglege innsats og akademiske styrke.

Engeseth var ein av 187 studentar som fekk sitt gradueringsbevis fredag. Familie og venner var samla for å ta del i høgtidsstunda, og gradueringsbevisa vart overrekt av rektor ved Handelshøyskolen BI Inge Jan Henjesand, Dean bachelor Lars Olsen og Direktør ved campus Bergen Elisabeth Anfinsen Seim.

– Eg vil gratulere Maria med utmerkinga for beste student på Internasjonal marknadsføring ved campus Bergen. Det er imponerande å sjå kva for resultat studentar som verkeleg satsar klarer å oppnå. Deira faglege engasjement påverkar læringsmiljøet på ein svært positiv måte, seier Seim i ei pressemelding.