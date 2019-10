Dunk-dunk-fri sone på Klubb 87

Nyheiter

-Kva musikk som definitivt ikkje passar på Klubb 87? Ja, det er jo sånn dunk-dunk-musikk ein høyrer i bilar i Ørsta-gatene, slår Edny Håmyr fast, Ho var ei av dei 120 danseglade som laurdagskvelden var samla på Ørsta kulturhus.

Og vi kan skrive under på at kveldens spelemenn – Indre Hafslo spelemannslag frå Sogn – absolutt ikkje serverte dunk-dunk. Nei, det gjekk i gamle slagerar av mellom andre Sven-Ingvars – ja, til og med Sputnik var representert med storhiten «Lukk opp din hjertedør».

Som namnet tilseier vart Klubb 87 starta i 1987, sidan det var få tilbod til godt vaksne som likte å ta seg ein svingom. Diskoteka på «Fogli» og «Porsekjellaren» var populære den gongen, men passa heller dårleg for dei som hadde levd ei stund.

– Det er mogleg at musikkstilen har endra seg litt i løpet av desse vel tretti åra. Vi har mindre førkrigs-slagerar no, smiler Nils Bjørdal, ein av dei tidlegare leiarane i Klubb 87.

Det har vore lite merksemd rundt klubben, fortel han og dei tidlegare formennene Norleif Bjørneseth og Per Brekke.

– Unnataket var då vi på 25-årsjubileet faktisk fekk ein blomsterkvast frå Ørsta kommune…

Klubb 87 har dansekveld den siste søndagen i januar til april og september til november. November-kvelden vert arrangert som julebord. Og opp gjennom åra har klubben også arrangert nokre turar for medlemmene.

Klubb 87 har nær 200 medlemmer, og dei som møter på dansekveldane er frå 40-åra til over dei nitti. Og etter at vi fekk Eiksundsambandet og Kvivsvegen har klubben tiltrekt seg dansane frå på Ytre Søre Sunnmøre og Nordfjord.

– Jarle og eg var ikkje på dei aller første klubbkveldane, men vi kom tidleg med, truleg i 1987/88. Då var eg berre vel førti år gammal. Sidan er det svært få dansekveldar vi ikkje har vore med. Dette er veldig kjekt og sosialt, seier Eli Krøvel Bjørdal.

– Har det nokon gong vore «hendelse» på ein av dansekveldane?

– Nei, aldri! Her er jo ikkje alkoholservering, og folk kjem for å danse, berre avbrote av ein varmrett først og kaffi og kaker seinare på kvelden. Og regelen er at dansegolvet er fullt allereie frå første song.

Så også denne kvelden.