Utan arbeid? Ta med CVen og møt opp i Herøyhallen

Nyheiter

Klokka 12 i tysdag vert jobbmessa for Søre Sunnmøre opna i Herøyhallen av ordførar Arnulf Goksøyr.

– NAV opplever auka etterspurnad etter arbeidskraft frå fleire bransjar. Tysdag 1. oktober møter meir enn 40 verksemder med rekrutteringsbehov i Herøyhallen for å møte menneske på utkikk etter ny jobb, skriv NAV i ei pressemelding.

Mellom bedriftene som stiller er Hotell Ivar cAasen, Sparebank1 Søre Sunnmøre. A. Våge, Enotek, NOG- Norwegian Group og Enotek, i tillegg til mange av dei store på ytre Søre Sunnmøre.

Her kan du sjekke kven som stiller: nav.no

– Vi oppmodar alle som er klar for ny jobb, både arbeidsledige og jobbskiftarar, om å ta med seg CV i fleire eksemplar og møte i Herøyhallen tysdag 1. oktober. Jobbmessa er gratis både for utstillarar og besøkande, seier Oddvor F. Hovden, marknadskoordinator for NAV-kontora på Søre Sunnmøre.